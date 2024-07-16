Засуджено російського агента, який скорегував ракетний удар по Луцькому аеродрому

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено агента фсб, який коригував ворожі обстріли Волині на початку повномасштабної війни.

Слідство СБУ встановило, що за його координатами 24 лютого 2022 року рашисти здійснили ракетний удар по військовому аеродрому поблизу Луцька.

Після повітряної атаки рф навідник передав окупантам інформацію про наслідки «прильоту».

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на початку березня 2022 року.

За даними слідства, зловмисником є 38-річний музикант місцевої філармонії, якого фсб дистанційно завербувала ще до початку повномасштабної агресії.

Тоді він приїхав до москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання.

Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через «зв’язкового». Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь фсб.

Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано обійшов периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там техніку і об’єкти на електронній карті.

Підготовлений «звіт» агент направив до фсб через заздалегідь відпрацьований канал зв’язку у забороненій соцмережі «Вконтакте».

За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України