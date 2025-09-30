Засуджено росіянина, який обікрав консьєржа у багатоповерхівці в Святошинському району

Зловмисник, знаходячись у під’їзді багатоповерхівки, викрав сумку з кімнати консьєржа та втік. Суд врахував усі докази, зібрані поліцейськими під час досудового розслідування, та оголосив порушнику вирок.

Нагадаємо, в червні цього року до Святошинського управління поліції Києва звернулася 77-річна жінка, яка працює консьєржем в одному з місцевих будинків, та повідомила, що її обікрали. Тоді, у результаті розшукових заходів поліцейські викрили у скоєнні злочину раніше судимого за вчинення майнових злочинів 35-річного громадянина рф.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник зайшов до під’їзду багатоповерхівки, де побачив відчинені двері до кімнати консьєржа. Надалі, він увійшов в приміщення та схопив зі столу жіночу сумку, у якій знаходилися 4 000 гривень й втік.

Тоді, слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, а після завершення досудового розслідування скерували обвинувальний акт до суду. Поки тривало слідство, зловмисник перебував під вартою.

Наразі вироком Святошинського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва