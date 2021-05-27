Засуджено шахрая, який привласнив 100 тисяч на лікування онкохворої дівчини

Опубликовано

Знам’янський міськрайонний суд  визнав винним 32-річного чоловіка у заволодінні чужим майном шляхом обману та за несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж та зв’язку,  призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Про це медіапорталу DOZOR повідомили у прокуратурі області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ніде не працюючий 32-річний чоловік, раніше неодноразово судимий за крадіжки, грабежі та шахрайство, належних висновків для себе не зробив та поведінку не змінив. У червні  2020 року,  натрапивши у мережі Інтернет на оголошення матері про допомогу на лікування онкохворої доньки, обвинувачений зателефонував за вказаним номером  та  представляючись працівником ОДА, вдаючи зацікавленість  у наданні хворій фінансової допомоги, вивідав у матері хворої дівчини  усю необхідну інформацію для вчинення шахрайських дій. Заблокувавши картку, зняв усі зібрані небайдужими людьми на лікування кошти у  сумі 103 тис грн разом із  сумою кредиту.

Вироком Знам’янського міськрайонного суду  Кіровоградської області  від 18.05.2021 32-річного чоловіка визнано винним за ст. 190, ч. 3 ст. 361 ч.2, ст.209 ч.1 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Довідково: Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Like

Метки:

Читайте также: