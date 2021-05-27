Засуджено шахрая, який привласнив 100 тисяч на лікування онкохворої дівчини

Знам’янський міськрайонний суд визнав винним 32-річного чоловіка у заволодінні чужим майном шляхом обману та за несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж та зв’язку, призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Про це медіапорталу DOZOR повідомили у прокуратурі області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ніде не працюючий 32-річний чоловік, раніше неодноразово судимий за крадіжки, грабежі та шахрайство, належних висновків для себе не зробив та поведінку не змінив. У червні 2020 року, натрапивши у мережі Інтернет на оголошення матері про допомогу на лікування онкохворої доньки, обвинувачений зателефонував за вказаним номером та представляючись працівником ОДА, вдаючи зацікавленість у наданні хворій фінансової допомоги, вивідав у матері хворої дівчини усю необхідну інформацію для вчинення шахрайських дій. Заблокувавши картку, зняв усі зібрані небайдужими людьми на лікування кошти у сумі 103 тис грн разом із сумою кредиту.

Вироком Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області від 18.05.2021 32-річного чоловіка визнано винним за ст. 190, ч. 3 ст. 361 ч.2, ст.209 ч.1 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Довідково: Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.