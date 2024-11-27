Засуджено спритника, який брав гроші, називаючись працівником СБУ, і його приятеля

Дзержинський районний суд міста Харкова визнав двох чоловіків винуватими в зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 листопада.

У 2021 році громадянина затримали при спробі перевезти колекцію монет та ікону через державний кордон України і почали судити за контрабанду. Він поділився на роботі зі знайомим, що має таку проблему і хотів би уникнути позбавлення волі. Товариш відповів, що обвинувачення складне і тут адвокат не допоможе, що треба когось більш впливового, повідомив, що має друга, який працює в УСБУ в Харківській області. При зустрічі останній повідомив, що за вирішення питання треба заплатити 10 тисяч доларів США.

21 грудня 2021-го потерпілий передав 265 тисяч гривень. Йому обіцяли вплинути на прокурора і суд і згодом вимагали ще 2 тисячі доларів. Злочинна діяльність була припинена у серпні 2022-го в момент передачі потерпілим ще одної тисячі доларів.

Чоловік, який, нібито, називався працівником СБУ, у суді заперечував це. Мовляв, він просто погодився допомогти другу свого знайомого, який потрапив у біду, а саме порекомендувати адвоката. Далі звернувся до авдокатки, яку знав раніше, і та сказала, що її послуги коштуватимуть тисячу доларів. Однак клієнт не підписав договір і не заплатив кошти. Тоді він сказав, що сам заплатить ці гроші, а знайомий їх йому поверне. Тисяча доларів — це, начебто, повернення коштів, які він заплатив за адвоката.

Другий обвинувачений пояснив, що знав заявника по справі близько десяти років, той працював електриком. Він неодноразово допомогав йому, дарував подарунки, між ними буди дружні стосунки. Отож він погодився сам заплатити гроші адвокату, а знайомий мав повернути йому ці кошти або відпрацювати.

Але провина обвинувачених підтверджується зібраними доказами. Зокрема, матеріалами негласних слідчих дій. Зокрема, зафіксовано репілки одного з обвинувачених, що треба передати «двушку» перед судовим засіданням і що він не віддаватиме її «працівнику СБУ» поки не буде рішення, він буде гарантом між ними.

У свою чергу, обвинувачений, який представлявся співробітником СБУ, хвалився своїми звʼязками звʼязки. «Слушай ты б уже сидел десять раз… если бы …не прокурор и не Валя… прокурор это мой человек, я с ним нормально общаюсь…», — говорив він.

У підсумку суд призначив обом тюремне покарання. Чоловіка, який присвоював повноваження працівника СБУ, засудили до 5 років і 6 місяців із конфіскацією майна, а його напарника — до 5 років також із конфіскацією.