Засуджено старосту сільради, який палкою побив пенсіонерку за випасання корови поблизу школи

За принципової позиції прокурорів Стрийської окружної прокуратури 66-річного чоловіка визнано винним у нанесенні середньої тяжкості тілесних ушкоджень, що спричинило тривалий розлад здоров’я (ч. 1 ст. 122 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі.

Попередньо, рішенням районного суду обвинуваченого було виправдано. Проте прокурори не погодились з такою позицією та подали апеляційну скаргу, за якою справу було призначено на новий розгляд. Під час нового розгляду у суді прокурори довели винуватість у вчиненому злочині.

Встановлено, що у серпні 2021 року староста однієї сільрад Стрийського району побив 76-річну місцеву мешканку.

В той день між чоловіком та пенсіонеркою виник конфлікт з приводу випасання нею корови поблизу школи. В ході якого чоловік вирвав з рук жінки дерев’яну палку, на яку вона опирається при ходьбі, та почав бити нею. Під час численних ударів по тілу потерпілої палка зламалась. Проте обвинувачений на цьому не зупинився, а продовжив бити стареньку іншою частиною кийка, що лишився у руках.

Внаслідок чого пенсіонерка отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження. Зокрема, множинні гематоми по всьому тілу, перелом променевої кістки, пальців та інші травми.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури