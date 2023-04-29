Засуджено сумчанина, який ошукав підприємницю на півмільйона гривень

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Суми 43-річного сумчанина визнано винним у шахрайстві.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений, зловживаючи довірою, протягом 2019 та 2020 років отримав від підприємниці будівельні матеріали, за які обіцяв заплатити частинами, однак до цього часу свої зобов’язання не виконав. Загалом підприємниця, розраховуючи на порядність та попередню співпрацю, за цей час передала недобросовісному покупцеві товару на 531 тис. грн.

У суді обвинувачений провину свою визнав повністю, запевняв, що розкаюється, при цьому повернув підприємниці лише 5 тис. грн.

За вироком суду його визнано винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою у великих розмірах та засуджено до 3 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура