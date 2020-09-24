Засуджено так званого «депутата Народного Совета «ДНР», який закликав до створення псевдореспубліки
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури Бердянським міськрайонним судом Запорізької області заочно засуджено особу за створення терористичної групи чи терористичної організації та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України).
За даними слідства, у квітні-травні 2014 року чоловік неодноразово проводив у м. Новогродівка масові заходи та мітинги, на яких публічно висловлював заклики до створення псевдореспубліки на території Донецької області. Також він брав участь в організації незаконного референдуму з визначення самостійності так званої «ДНР».
У подальшому, обіймаючи посаду так званого «депутата Народного Совета «ДНР», засуджений продовжив поширювати через засоби масової інформації пропагандистські ідеї задля формування думки серед населення щодо легітимності окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій області.
Суд визнав його винним та заочно засудив до 8 років позбавлення волі.
Відділ інформаційної політики
Донецької обласної прокуратури