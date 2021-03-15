Засуджено таксиста, який у Рубіжному збив пішохода та зник з місця ДТП
За підтримання публічного обвинувачення Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури ухвалено вирок стосовно водія за фактами порушення правил дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження, завідомого залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).
У ході судового розгляду встановлено, що у лютому 2020 року мешканець м. Рубіжне, працюючи вночі таксистом та проїжджаючи перехрестя, не пересвідчився у відсутності пішоходів на пішохідному переході та допустив наїзд на чоловіка. Внаслідок аварії пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Після вчинення дорожньо-транспортної пригоди обвинувачений зник та умисно залишив потерпілого в небезпеці у безпорадному стані.
За висновком проведеної експертизи, вказана ДТП сталася з вини водія таксі.
Рубіжанський міський суд Луганської області, ретельно дослідивши матеріали справи та заслухавши сторони судового розгляду, погодився з доводами прокурора та призначив винуватцю ДТП покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з 3-річним строком позбавлення права керувати транспортними засобами.
До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури