Засуджено трьох кам’янчан, які ногами забили до смерті приятеля

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винними трьох жителів м. Кам’янець-Подільський у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому групою осіб, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Інцидент трапився у м. Кам’янець-Подільський.

Під час розпиття спиртних напоїв між товаришами раптово виникла сварка, а потім бійка.

Троє чоловіків повалили потерпілого на землю та нанесли численні удари кулаками та ногами йому по голові та тілу.

Від отриманих травм він помер у реанімації.

Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду кривдників засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі кожного.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури