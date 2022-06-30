Засуджено вчителя, який завантажив та зберігав у себе дитяче порно

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури місцевого мешканця засуджено за умисне одержання доступу та зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу).

Вчитель одного із навчальних закладів на території Шепетівського району за допомогою мережі Інтернет закачав на свій ноутбук «пікантні» відео.

Виявлено ці матеріали під час обшуку помешкання чоловіка та огляду його комп’ютерної техніки.

Під час розгляду справи педагог свою вину визнав та розкаявся у вчиненому.

Його засуджено до 2 років обмеження волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком, а також позбавлено права на 2 роки обіймати посади, пов’язані з вихованням та навчанням дітей.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури