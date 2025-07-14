Засуджено військового з Одеси, який заперечував російську агресію і називав Україну несамостійною

В Одесі судили військовослужбовця, який заперечував російську агресію проти України та стверджував, що Україна не є самостійною державою. За вчинене він проведе декілька років у в’язниці.

Відповідний вирок Київський районний суд міста Одеси ухвалив 3 липня, повідомляє Суспільне. Одеса.

Згідно із судовими матеріалами, 1 грудня 2023 року стрілець-електрик стрілецької роти під час розмови із заступником командира батальйону заявив, що країни Заходу ведуть війну проти Росії руками українців. Також він зазначив, що росіяни нібито пропонували Україні вигідні умови, майже визнавали, що програли, але українці вирішили воювати далі.

Збережені аудіозапис і відеозапис цієї розмови надали експертам. Згідно з їхнім висновком, висловлювання військового були спрямовані на заперечення збройної агресії РФ проти України.

Під час судового засідання обвинувачений не заперечував факт вторгнення РФ на територію України, але підтвердив, що не вважає Україну самостійною державою, оскільки нею нібито керують ззовні.

“Казав, що Україна веде війну проти Росії руками цивілізованого Заходу, українці є дровами у казані війни…” — йдеться в судових матеріалах.

На думку підсудного, бойові дії, які почалися у 2014 році, є громадянською війною, яку проплатили з-за кордону. Він заявив, що війна ведеться проти ЗСУ, але Росія не нападала, а навпаки прийшла звільнити територію України.

Чоловіка визнали винним і засудили до двох років позбавлення волі. У період від 2 квітня до 28 липня 2024 року військовий перебував під домашнім арештом. Також під арешт до 2 серпня його взяли 2 червня поточного року. Термін домашнього арешту врахують у загальний строк покарання: три дні дорівнюватимуть одному дню ув’язнення.

Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію. У такому разі справу розгляне Одеський апеляційний суд.