Засуджено вінничанина, який пограбував та незаконно позбавив волі співмешканку

На підставі зібраних під час досудового розслідування поліцією доказів, 40-річного чоловіка визнали винуватим у скоєні відразу двох злочинів відносно цивільної дружини. Через ревнощі нетверезий зловмисник побив 32-річну потерпілу, зв’язав мотузкою їй руки та ноги й залишив у такому стані у будинку. Також зловмисник відібрав у жінки мобільний телефон. Його засудили до 7 років позбавлення волі.

Злочини стались ввечері 24 листопада 2022 року в обласному центрі.

Засуджений прийшов додому на підпитку. Між ним та цивільною дружиною виник конфлікт, в ході якого підсудний почав бити жінку, тягнути її за волосся та ображати. Потім він зв’язав співмешканці руки й ноги мотузкою та поклав на ліжко.

Вранці жінка, скориставшись тим, що чоловік пішов з дому, почала кричати та кликати на допомогу, оскільки самостійно звільнитись вона не могла. Крик про допомогу почули очевидці, які і викликали працівників поліції.

Того ж дня оперативники Відділу поліції № 2 Вінницького районного управління затримали підозрюваного. Після затримання йому обрали запобіжний захід – тримання під варто, він і досі перебуває в слідчому ізоляторі.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 186 (Грабіж).

Суд першої інстанції визнав обвинуваченого винуватим у скоєні двох злочинів та засудив його до 7 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво досудового розслідування та публічне обвинувачення у суді здійснювала Вінницька окружна прокуратора.

Відділ комунікації поліції Вінницької області