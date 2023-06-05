Засуджено водія фури, який п’яним на смерть збив на блокпосту військового та травмував двох тероборонівців

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним водія, який, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та тілесні ушкодження середньої тяжкості двом іншим (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 6 років.

У квітні минулого року поблизу с. Давидківці водій автомобіля «DAF» не зупинився перед стаціонарним блокпостом територіальної оборони. Не зменшуючи швидкість руху, він допустив зіткнення з іншою автівкою та бетонною огорожею контрольного пункту, за якою знаходились військові.

Внаслідок ДТП один військовослужбовець від отриманих травм загинув на місці, ще двоє тероборонівців – травмовані. Рівень алкоголю у крові засудженого перевищував норму в 16 разів.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури