Засуджено водія легковика, який збив людину на переході та залишив місце ДТП

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Орджонікідзевський районний суд м. Харкова від 15.04.2021 визнав винним чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, а також завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 1 ст. 135, ч. 3 ст. 286 КК України) та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років та 6 місяців з позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2020 приблизно о 22:00 годині 19-річний молодик керував автомобілем «Фольксваген» зі швидкістю понад 100 км/год в Індустріальному районі міста Харкова.

Рухаючись по вказаній дорозі, водій, ігноруючи дорожній знак, який обмежував швидкість до 40 км/год, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не переконавшись, що на переході немає людей, продовжив рух не надавши дорогу 21-річному пішоходу, внаслідок чого скоїв наїзд на чоловіка.

Надалі водій, усвідомлюючи скоєне, зник з місця події, залишивши потерпілого в небезпеці у безпорадному стані, за відсутності у хлопця можливості вжити заходів до самозбереження.

У результаті ДТП 21-річний пішохід загинув на місці.

Водій легковика вину в скоєному кримінальному правопорушенні визнав повністю.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури