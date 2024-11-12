Засуджено водія вантажного автомобіля, за участі якого сталася смертельна ДТП (фото)

За підтримання публічного обвинувачення Вінницької обласної прокуратури судом ухвалено обвинувальний вирок жителю м. Луцька у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Прокурором у суді доведено, що увечері 06.12.2022 44-річний водій, керуючи вантажним автомобілем, поблизу с. Тишківка Гайсинського району Вінницької області, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автобусом, який рухався у напрямку Черкаської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 55 річний водій автобуса та 23 річний військовослужбовець – пасажир автобуса.

За результатами судового розгляду водія засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Наразі вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури