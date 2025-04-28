Засуджено водія, який без документів на несправному мотоциклі збив жінку з дитиною на руках у Кременці

За публічного обвинувачення прокурорів Кременецької окружної прокуратури, Лановецький районний суд визнав винуватим кременчанина у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортними засобами, що спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Прокурор довів у суді, що водій мотоцикла «GEON-NP-200», без посвідчення водія, яке до ДТП йому не видавалось, рухаючись вулицею Дубенська в м. Кременець, не був достатньо уважним та не стежив належно за дорожніми обставинами.

Неподалік від місцевої автостанції він завчасно не помітив автомобіль «ВАЗ 2107», який стояв у попутному з ним напрямку, перед нерегульованим пішохідним переходом, пропускаючи пішоходів. Водій не зменшив швидкості й не пригальмував, оскільки керував мотоциклом із несправною гальмівною системою й наїхав на жінку з дворічною дитиною на руках, які саме перетинали проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу, зліва направо відносно руху транспортного засобу.

В результаті ДТП жінка отримала травми, кваліфіковані як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, а її малолітня дочка – травму голови з переломом кісток склепіння і основи черепа, яка становила небезпеку для життя в момент заподіяння, кваліфікована як тяжкі тілесні ушкодження.

Відтак обвинувачений сидітиме 6 років за ґратами й сплатить за позовами потерпілої 76 тис 906 грн спричиненої матеріальної та 60 тис грн моральної шкоди.

Вирок суду ще не вступив у законну силу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури