Засуджено водія, який п’яним сів за кермо автівки і в місті Ананьїв наїхав на двох пішоходів

Правопорушника засудили до позбавлення волі та права керування транспортними засобами.

Нагадаємо: подія сталася у листопаді минулого року. Слідчі територіального підрозділу поліції та слідчого управління обласної поліції встановили, що 53-річний житель Одеси, який приїздив в Ананьїв до родичів, нетверезим сів за кермо легкового автомобіля Volkswagen Jetta та на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і допустив наїзд на двох місцевих жителів, які йшли узбіччям, з подальшим наїздом на придорожнє дерево. Перевірка водія на стан сп’яніння підтвердила, що він був п’яний.

Від отриманих травм 37-річна жінка загинула, а її 41-річний знайомий був доправлений каретою швидкої допомоги до лікарні. Там чоловіку діагностували закритий перелом сідничної та вивих стегнової кісток. Ці тілесні ушкодження, згідно з висновком судово-медичної експертизи, відносяться до категорії середньої тяжкості.

Під час досудового слідства було проведено низку експертних досліджень, зокрема авто-технічну експертизу транспортного засобу, котра довела: автомобіль був у технічно справному стані, що дозволяло водієві контролювати його рух.

На підставі зібраних доказів слідчі висунули фігуранту обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп`яніння, що спричинило одному потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості, а другому смерть.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України був скерований до суду. Суд, дослідивши матеріали провадження, врахувавши покази учасників процесу, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді п`яти років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо у стані сп’яніння і не піддавати ризику своє і чуже життя та здоров’я.

Подільське районне управління поліції Одещини