Засуджено ворожих поплічників, які допомагали рашистам втекти з Лимана та шпигували за Південноукраїнською АЕС

Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки України, реальні терміни покарання отримали ще двоє ворожих поплічників з Миколаївської та Донецької областей.

Один з них – колаборант із мисливського господарства в районі Лимана – отримав 13 років тюрми.

За даними слідства, після окупації міста він підтримав російських загарбників та допоміг їм «розквартируватись» у приватних будинках односельчан, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Також колаборант «зливав» каральним загонам рф місця проживання учасників руху опору в регіоні.

Крім того, під час звільнення райцентру та сусідніх селищ зловмисник накреслив для російських військ маршрут для втечі через ліси до Кремінної на Луганщині.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року при проведенні стабілізаційних заходів. За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Інший засуджений – мешканець Миколаївщини – отримав 8 років позбавлення волі. Він збирав відомості про дислокацію, кількість особового складу та наявне озброєння Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську АЕС.

Також він месенджером передавав російській спецслужбі локації електропідстанцій на території південного регіону.

За кожне виконане завдання зловмисник отримував від окупантів гроші. Для конспірації суми надходили на банківську карту його приятеля, якого він використовував «втемну».

На підставі зібраних доказів суд визнав ворожого інформатора винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України