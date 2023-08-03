Засуджено винуватця ДТП, у якій загинули дідусь та його 10-річна онука (фото)

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 66-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Його засуджено до 6 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Жахлива аварія сталася у травні 2020 року біля села Шаровечка.

Водій автомобілі «Opel Vivaro» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Renault Trafic», в якому їхало подружжя хмельничан та двоє їх онучок.

У результаті ДТП 67-річний водій автомобіля «Renault Trafic» загинув. Його 65-річна дружина та двоє онучок 10 і 5 років отримали травми. Старшу дівчинку госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні – від отриманих травм вона померла. Її молодша сестра отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Бабусі надано медичну допомогу без госпіталізації.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому злочині заперечив.

До набрання рішенням законної сили засуджений перебуватиме під домашнім арештом.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури