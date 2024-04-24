Засуджено винуватця ДТП, який пʼяним та без прав на смерть збив пішохода

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 32-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), залишенні в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України), крадіжках (ч. 3 ст. 185 КК України) та умисному невиконанні постанов суду (ч. 1 ст. 382 КК України).

Його засуджено до 6 років 6 місяців в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вересні 2023 року близько 23:00 години поблизу с. Копистин.

Водій автомобіля «ВАЗ 2115», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, збив 41-річного хмельничанина, який йшов по краю проїзної частини. Чоловік від отриманих травм загинув, а винуватець ДТП зник з місця події.

Невдовзі чоловіка затримали. Як виявилось його 6 разів притягували до адміністративної відповідальності, в тому числі за водіння в нетверезому стані, та постановами суду позбавлено права керувати транспортними засобами.

Однак, кожного разу він порушував судову заборону та сідав за кермо. Цього разу усе закінчилось трагічно.

Окрім того, засуджений у 2021 році вчинив ряд крадіжок з автомобілів мешканців обласного центру, завдавши шкоди потерпілим на суму понад 20 тис грн.

До набрання вироком суду законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управління ГУНП в Хмельницькій області

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури