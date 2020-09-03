Засуджено жінку, яка п’ять місяців приховувала смерть матері, щоб забирати пенсію

Красноокнянський районний суд Одеської області виніс вирок у справі про шахрайство.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 28 серпня.

У листопаді 2019 обвинувачена приховала смерть матері і, знаючи пароль від її банківською картки, отримувала за неї пенсію.

Мертве тіло жінка переховувала в одній із кімнат свого будинку до 12 березня 2020 року. Обвинувачена періодично зверталась до сторонніх людей, давала картку, називала пін-код і просила зняти гроші в банкоматі. Всього вона заволоділа 6288 гривень.

У судовому засіданні жінка вину визнала повністю, розкаялася. Коли саме померла мати, вона точно сказати не може, але про її смерть не повідомила, тому що мала намір зібрати грошей на її поховання. Збитки Управлінню Пенсійного фонду повністю відшкодувала.

Суд призначив покарання – 850 гривень штрафу.