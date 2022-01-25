Засуджено жінку, яка видавала себе за працівницю електромереж та вчиняла крадіжки у магазинах Коростеня

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Коростенської окружної прокуратури жительку іншої області визнано винною у крадіжці, вчиненої повторно (ч. 2 ст. 185 КК України). Вироком суду особі призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 2 місяці.

Судовим слідством установлено, що злочин скоїла 44-річна уродженка Луганської області у березні минулого року. Зайшовши до магазину у місті Коростені та представившись працівницею райелектромереж, повідомила, що виникла небезпека для життя присутніх унаслідок ураження електричним струмом. А тому продавчиня повинна негайно покинути приміщення. Коли ж продавчиня вийшла з магазину, зловмисниця викрала з її сумочки готівкові кошти та зникла.

Вдруге свій шахрайський «електроприйом» обвинувачена застосувала через два місяці в іншому магазині, звідки викрала 40 тис. грн.

Як встановлено прокурорами, аналогічні крадіжки обвинувачена вчиняла і в інших областях, за що була засуджена до умовного терміну. Наразі суд врахував невідбутий термін за попередні злочини та призначив остаточне покарання.

На даний час вирок суду не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури