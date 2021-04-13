Засуджено жительку Гайсинського району, яка шляхом обману отримала ₴108 тис. бюджетних коштів

Прокурором Гайсинської окружної прокуратури в суді доведено винуватість жительки Гайсинського району за ч. 2 ст. 190 КК України, яка вчинила шахрайство.

У судовому засіданні прокурором доведено, що 37-річна жінка, діючи умисно та з корисливих мотивів, протягом 2017-2020 років подавала працівникам управління соціальної та молодіжної політики місцевої районної державної адміністрації неправдиву інформацію. Зокрема, у декларації про доходи та майновий стан осіб вона приховала відомості про свої статки, що стало підставою для незаконного отримання підсудною державних коштів в розмірі 108,7 тис. грн.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів Бершадським районним судом ухвалено обвинувальний вирок, яким шахрайку засуджено до покарання у виді одного року шести місяців позбавлення волі та звільнено на від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на один рік.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури