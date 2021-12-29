Засуджено жителя Сумщини, який під виглядом вакцини вколов пенсіонерам снодійне та пограбував їх

За публічного обвинувачення Конотопської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним в розбійному нападі на родину пенсіонерів, підпалі їхнього будинку та викраденні документів (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 357 КК України). Його засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

Прокурор у суді довів, що у травні 2021 року в с. Озаричі Конотопського району в будинок пенсіонерів прийшов чоловік, який назвався фельдшером та запропонував їм вакцинуватися від COVID-19, оскільки вони знаходяться в зоні ризику. Господарі будинку погодилися, але «фельдшер» замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне. Чоловік почекав, доки вони заснуть, і почав шукати у їхніх речах гроші та інші цінності.

Коли 79-річна жінка отямилася, нападник став наносити їй удари та вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він забрав мобільний телефон та банківську картку. А тікаючи, підпалив веранду, аби таким чином приховати свій злочин. Пенсіонерам вдалося загасити пожежу та викликати поліцію.

Встановлено, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. У нього було знайдено записи з даними потерпілих, пляшечки зі снодійним та шприци.

Досудове розслідування здійснювалося Конотопським районним відділом поліції головного управління Нацполіції в Сумській області.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури