Засуджено жительку Первомайська, яка вкрала пів мільйона гривень донатів на ЗСУ

Суд визнав 42-річну жительку міста Первомайськ, що в Миколаївській області, у заволодінні понад 500 тисяч гривень благодійних внесків на потреби війська й засудив її до позбавлення волі на 4 роки й 6 місяців.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Первомайська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадження стосовно 42-річної жительки міста Первомайська за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах (шахрайство – ч. 3 ст. 190 КК України).

У суді доведено, що зловмисниця, будучи волонтеркою декількох благодійних організацій, обіцяла громадянам, які організували благодійні збори на закупівлю автомобілів для ЗСУ, допомогти у придбанні транспортних засобів за зниженими цінами.

Однак після зарахування коштів на особистий рахунок жінка обіцяних зобов’язань не виконала, а грошима розпорядилася на власний розсуд. У такий спосіб вона заволоділа понад 500 тисячами гривень благодійними внесками.

Про арешт жительки Первомайська поліція повідомила на початку жовтня 2023 року. Звинувачення прокуратура скерувала до суду на початку листопада. 3 частина 190 статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Суд визнав жінку винною в шахрайстві та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців.

Вирок ще не набрав законної сили. Засуджена до вступу вироку у законну силу перебуває під нічним домашнім арештом.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У випадку подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

3 частина 190 статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. // УП