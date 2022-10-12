Засуджено жительку Шепетівщини, яка викрала в інваліда гроші та телефон

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винною 27-річну жінку у крадіжці в умовах воєнного стану та викраденні офіційного документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України).

Перебуваючи в гостях у знайомого, який є інвалідом І групи з дитинства, засуджена помітила на холодильнику банківську карту.

Скориставшись моментом, коли її ніхто не бачить, вона схопила карту і поклала собі до сумочки, прихопивши ще й телефон потерпілого.

Протягом двох днів зловмисниця примудрилась витратити на власні потреби понад 8 тис грн.

Вироком Шепетівського міськрайонного суду її засуджено до 5 років позбавлення волі. Також вона сплатить потерпілому майже 13 тис грн моральної та матеріальної шкоди.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури