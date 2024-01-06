Засуджено жителя Березівського району Одещини, який вбив і закопав свою дружину 

Правопорушник нещадно побив потерпілу, унаслідок чого вона померла, а тіло небіжчиці закопав. За скоєне чоловік проведе за ґратами сім років.

Нагадаємо, поліцейські викрили зловмисника у червні минулого року, коли до них звернувся депутат Іванівської селищної ради з проханням розшукати місцеву мешканку, яку майже два місяці не бачили за місцем проживання.

Відпрацьовуючи повідомлення, під час огляду обійстя, в якому проживала зникла, правоохоронці виявили слідову інформацію, що вказувала на ймовірне скоєння злочину. А за кілька годин кропіткої роботи встановили: жінку позбавив життя її чоловік.

Зрозумівши, що його викрили, правопорушник зізнався: у травні між ним та дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння та під впливом емоцій побив жінку кулаками, а коли та втратила свідомість – залишив її, а сам пішов з дому. Згодом, повернувшись, він виявив дружину мертвою і, щоб приховати злочин, загорнув її тіло у ковдру та закопав у сараї на території своєї садиби, а сусідам розповідав, що вона поїхала за кордон до сестри.

За висновком проведеної судово-медичної експертизи, жінка померла унаслідок поєднаної травми у вигляді закритої черепно-мозкової травми та закритої травми грудної клітки з пошкодженнями легенів та крововиливами в обидві плевральні порожнини, яка ускладнилася травматичним та геморагічним шоком.

Поліцейські затримали правопорушника в процесуальному порядку, а суд пізніше обрав йому на час слідства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Провівши повне розслідування та зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, і обвинувальний акт скерували до суду.

Суд, дослідивши зібрані поліцейськими докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Березівський районний відділ поліції