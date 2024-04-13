Засуджено жителя Одещини, який п’яним сів за кермо мотоцикла і допустив травмування дворічного сина

За доказами поліцейських правопорушника засудили до сплати штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами.

Нагадаємо, автопригода сталася у вересні між селами Богунове та Бузинове Березівського району. Житель Іванівської селищної громади, не маючи посвідчення водія та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо незареєстрованого мотоцикла, ще й посадив на сидіння попереду себе дворічного сина. Під час руху чоловік не втримав хлопчика, і його ніжка потрапила у привідний ланцюг мотоцикла, що призвело до ампутації нігтьової фаланги великого пальця нижньої кінцівки малюка. Це тілесне ушкодження відноситься до категорії середньої тяжкості.

За керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, на місці події поліцейські відразу склали відносно правопорушника постанову за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення і наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3,4 тис. гривень. А за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, розпочали провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Зібравши достатньо доказів, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення і скерували до суду обвинувальний акт разом з угодою про примирення, укладеною між законним представником потерпілого та обвинуваченим.

Дослідивши зібрані поліцейськими матеріали, суд затвердив угоду і призначив правопорушнику покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом трьох років.

Березівський районний відділ поліції Одещини