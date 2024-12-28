Засуджено жителя Одещини, який в багажнику авто вивіз односельця у безлюдне місце та побив до смерті

Чоловік проведе за ґратами вісім років.

Нагадаємо: подія сталася на початку червня у Любашівці. 52-річний постраждалий, якого у непритомному стані знайшли на одній із вулиць селища, за кілька годин, помер у лікарні. У нього діагностували переломи ребер, кісток черепа, численні гематоми та крововиливи. За висновком судово-медичної експертизи, вказані тілесні ушкодження відносяться до категорії середньої тяжкості та тяжких, а безпосередньою причиною смерті чоловіка став набряк головного мозку.

Вжитими заходами поліцейські встановили, що розправу над потерпілим вчинив 41-річний місцевий житель через те, що той побив його 14-річну падчерку. Дізнавшись, про подію з дівчинкою, чоловік заштовхав її кривдника до багажника власного автомобіля та відвіз у безлюдне місце, де безжально побив і покинув.

Слідчі призначили більше десятка судових експертиз, зокрема судово-психіатричну, за висновком якої фігурант був здатний в повній мірі усвідомлювати свої дії та керувати ними. Йому за клопотанням слідчих суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За наявності достатніх доказів, отриманих під час досудового розслідування, правопорушнику висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 146 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто у викраденні людини та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.

Обвинувальний акт був скерований до суду. Дослідивши отримані докази, суд визнав підсудного винним і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Додамо, що заява про побиття дитини в поліцію надійшла після того, як вітчим вчинив розправу над її кривдником. Поліцейськими було розпочато провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Втім, у зв’язку зі смертю фігуранта, справу закрито.

Подільське районне управління поліції Одещини