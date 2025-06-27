Засуджено жителя Одеського району, який спричинив односельцю смертельні тілесні ушкодження

За скоєне правопорушник проведе за гратами понад сім років.

Нагадаємо: на початку березня поточного року на безлюдній вулиці в одному з сіл Дачненської громади було виявлено тіло 54-річного місцевого чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що за два дні до того потерпілий разом із 31-річним односельцем, у суді відносно якого знаходиться обвинувальний акт за зґвалтування та сексуальне насильство, відпочивали у спільного знайомого. Під час хмільного застілля господар виявив, що з його гаманця зникли гроші. Між гостями виник словесний конфлікт через те, що один почав звинувачувати другого у крадіжці. Словесна перепалка переросла в бійку, яку господар припинив, вигнавши гостей з оселі.

Утім, ті продовжили з’ясовувати стосунки на подвір’ї. Молодший за віком чоловік нещадно побив старшого руками та ногами, виштовхав на вулицю і пішов геть. А вранці, усвідомивши наслідки своїх дій, повернувся до місця скоєння злочину з візком і перевіз тіло товариша на безлюдну вулицю, де покинув.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті потерпілого стали набряк і стиснення головного мозку, що виникли внаслідок спричиненої закритої черепно-мозкової травми.

Оперативники відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 за лічені години розшукали та затримали правопорушника. У скоєному він зізнався. На період досудового слідства, яке тривало під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури, суд, за клопотанням слідчих, обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зібравши достатньо доказів вини фігуранта, зокрема висновки судово-медичних експертиз, слідчі висунули йому обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого, і скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Дослідивши надані поліцейськими матеріали, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді семи років та шести місяців позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 2