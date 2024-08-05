Засуджено жителя Одеського району, який спричинив знайомому несумісні з життям тілесні ушкодження

За скоєне правопорушник проведе за ґратами сім років.

Подія мала місце у липні минулого року в місті Южне.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 37-річний чоловік у 29-річного знайомого вживав алкогольні напої. Під час хмільного застілля між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Гість нещадно побив господаря кулаками і залишив його у важкому стані. Потерпілого на його подвірʼї наступного дня вранці виявив сусід. Він викликав швидку допомогу, медики госпіталізували побитого громадянина з численними травмами голови. На жаль, невдовзі в лікарні він помер. За результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті чоловіка став набряк головного мозку.

Слідчі та оперативники територіального підрозділу поліції встановили та розшукали правопорушника. Він пояснив, що побив знайомого за грубість.

Провівши низку експертиз та інших слідчих дій, зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України поліцейські скерували до суду, який, дослідивши матеріали провадження, визнав обвинуваченого винним у скоєному і призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 2