Засуджено жителя Шепетівщини, який повідомляв ухилянтів про місцеперебування військовослубовців ТЦК

Судом затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором Хмельницької обласної прокуратури та 31-річним жителем Шепетівського району, який обвинувачується у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового терміну на 1 рік.

Встановлено, що чоловік був адміністратором публічних Viber- та Telegram-спільнот, маючи на меті повідомляти про місцезнаходження військовослужбовців ТЦК у громадських місцях та роздачу повісток.

Він не тільки адміністрував спільноту, а й залучав інших людей, щоб вони повідомляли про заходи з оповіщення в Ізяславі та Шепетівці.

Діючи у такий спосіб, обвинувачений чітко знав та усвідомлював, що такі дії перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Під час випробувального терміну засуджений зобов’язаний періодично з’являтися на реєстрацію в орган пробації, а також повідомляти його про зміну місця проживання, навчання чи роботи.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури