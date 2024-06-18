Засуджено жителя Здолбунова, який затягнув за гаражі та зґвалтував жінку

Прокурор Рівненської окружної прокуратури у суді довів вину 38-річного жителя Здолбунова у зґвалтуванні рівнянки (ч. 1 ст. 152 КК України).

Так, у травні 2021 року обвинувачений, разом зі своїм знайомим та потерпілою розпивали алкоголь у дворі одного з будинків по вулиці Соборній в обласному центрі. Коли жінка відійшла на кілька хвилин – за нею пішов обвинувачений. Він силою завів її за гаражі та зґвалтував. Наступного дня жінка звернулась до поліції.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав. Втім, зібрані під час слідства докази допомогли прокурору довести вину зловмисника.

Вироком Рівненського міського суду чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 3 років та 6 місяців позбавлення волі із виплатою потерпілій 100 000 грн моральної шкоди.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. До вступу рішення в законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури