Засуджено злодія, який обікрав 17 автівок у Голосіївському районі столиці

Зловмисник розбивав вікна припаркованих авто, забирав речі з салону та втікав. Під час чергової крадіжки правопорушника помітили охоронці парковки, затримали та передали працівникам поліції. Порушнику призначено покарання у вигляді п’яти з половиною років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у січні поточного року до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від охоронців автопарковки у Голосіївському районі столиці про те, що на камерах відеоспостереження вони виявили невідомого, який намагається викрасти з автомобіля речі. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Під час слідчих дій правоохоронці Голосіївського управління поліції встановили, що зловмисник «заробляв» собі на життя крадіжками з автомобілів. В нічний час правопорушник відкривав вікна викруткою, проникав у салон та забирав усе, що йому здавалось цінним. Викрадене складав у сумку та носив з собою, так як постійного місця проживання у столиці не мав.

Працівники поліції за допомоги аналітиків сектору кримінального аналізу встановили особу чоловіка. У подальшому правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурант – 30-річний уродженець Житомирської області, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185– замах на крадіжку та за ч. 4 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За погодженням із окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні сімнадцяти епізодів кримінального правопорушення.

Після зібрання необхідної доказової бази поліцейські направили матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне правопорушення суд призначив чоловіку покарання у вигляді п’яти з половиною років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва