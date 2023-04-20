Засуджено зловмисника, який пропонував хабар заступнику начальника СІЗО

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом винесено обвинувальний вирок 44-річному громадянину за спробу підкупу посадової особи.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, будучи неодноразово судимим за майнові злочини, перебував під арештом в Київському слідчому ізоляторі.

Попросившись на особистий прийом до заступника начальника СІЗО, чоловік запропонував посадовцю хабар у сумі від 15 до 20 тис. гривень щомісячно. За ці кошти ув’язнений розраховував на поліпшення умов його утримання, надання йому можливості порушувати правила внутрішнього розпорядку та не проведення обшуків у камері, в якій утримується.

Також арештант висловив бажання користуватись на території установи забороненими предметами, отримувати спиртні напої тощо.

На вказану пропозиція посадовець не погодився та звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 369 КК України та його засуджено до покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Київська міська прокуратура