Засуджено зловмисника, який убив жінку і скинув її тіло у вигрібну яму

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 51-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Трагічна подія сталась 25 грудня минулого року в с. Яковлівка Лозівського району. В одному з домоволодінь між чоловіком і його співмешканкою виникла сварка, у ході якої обвинувачений схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в грудну клітину. Від гострої крововтрати потерпіла померла на місці.

Щоб приховати злочин, зловмисник скинув труп своєї жертви у вигрібну яму на території домоволодіння. Однак це не допомогло уникнути відповідальності — вже наступного дня його затримали правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково. Чоловік пояснив, що під час сварки жінка замахнулась на нього ножем. За його словами, коли він намагався забрати ніж у неї, то випадково повернув лезом у бік потерпілої, а жінка, похитнувшись, сама напоролась на ніж.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура