Засуджено зрадника, нагородженого окупантами за «звільнення» Маріуполя і взяття Авдіївки

Самарський районний суд міста Дніпра визнав уродженця Донецької області винним у державній зраді і колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 9 грудня.

28 лютого 2022 року громадянин України підписав контракт на проходження військової служби та був призначений до батальйону охорони 9 ОМСБр 1 армійського корпусу ДНР на посаду «стрілець».

Із березня 2022 року року по червень 2023 року у складі підрозділу він перебував на тимчасово окупованій території Лівобережного району міста Маріуполя. Чоловік чергував на блокпостах, контролював переміщенням військової техніки та особового складу військовослужбовців ЗС РФ, забезпечуючи їх безперешкодний проїзд.

У червні 2023-го обвинуваченого переведели на посаду розвідника-гранатометника в штурмовий підрозділ, де він прослужив до листопада 2023 року і брав приймав участь на штурмових позиціях у боях на Авдіївському напрямкуДонецької області.

Підрозділ, в якому служив обвинувачений називаєься «9-а окрема гвардійська мотострілецька Маріуполсько-Хінганська ордена Республіки бригада (9 омсбр) тактичне зʼєднання Сухопутних військ РФ Федерации». Ранее це був «9-й окремий полк морської піхоти» Народної міліції Донецької народної республіки».

У квітні 2024 року обвинувачений виконував накази щодо штурму і наступальних дій в напрямку міста Авдіївка та інших населених пунктів Донеччини, за що був нагороджений орденом «За мужество» ЗС РФ.

6 жовтня 2024-го обвинувачений отримав бойовий наказ на штурм, захоплення та утримання бойових позицій поблизу елеватора в районі селища Нью-Йорк, Бахмутського району Донецької області і вступив у бій із ЗСУ, на боці ворога. Однак близько 13.30 того дня внаслідок штурму підрозділом ЗСУ потрапив в оточення та був взятий у полон.

У судовому засіданні чоловік вину визнав у повному обсязі, щиро розкаявся. Розповів, що за проходження військової служби отримував платню у розмірі 195 тис. російських рублів на місяць. Під час військової служби отримував нагороди Російської федерації за звільнення Маріуполя та за мужність, хоча, як запевняє, участі в активних бойових діях не брав. Обвинувачений сказав, що шкодує, що уклав контракт і проходив таку військову службу.