Засуджений з колонії ошукав шістьох громадян під приводом продажу автомобіля

Чоловік, засуджений до трьох років позбавлення волі за вимагання, в інтернет-мережі «продавав» за привабливою ціною неіснуючий «ВАЗ». Він брав з покупців від двох до п’яти тисяч гривень передоплати і зникав. За скоєне правопорушнику загрожує ще три додаткові роки ув’язнення.

Протиправну діяльність 36-річного фігуранта, який утримується в місцях позбавлення волі, викрили співробітники Департаменту кіберполіції НПУ, Служби Безпеки України, відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 та Державної установи «Одеська виправна колонія».

Під час слідства правоохоронці встановили, що чоловік за допомогою смартфона на одній із популярних платформ онлайн-оголошень в інтернет-мережі розмістив інформацію про продаж транспортного засобу марки «ВАЗ 2107». Заманюючи клієнтів привабливо низькою ціною, зловмисник запевняв усіх, хто йому телефонував, що продасть автомобіль саме йому, але оглянути його можна після передоплати в сумі від двох до п’яти тисяч гривень.

З умовою «продавця» погодилися шестеро місцевих жителів. Громадяни перерахували гроші на вказаний їм рахунок, після чого були заблоковані. Загалом правопорушник заволодів у такий спосіб 19 тисячами гривень.

«Поліцейські вилучили у фігуранта чорнові записи, мобільні телефони та інші речі, що становлять інтерес для слідства. За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили зловмиснику про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке тягне за собою її санкція, – позбавлення волі на строк до трьох років», – розповів начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Микола Кульчицький.

Поліцейські вкотре закликають громадян здійснювати розрахунок за товар лише після його отримання та огляду.

Національна поліція України