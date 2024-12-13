Засуджений за держзраду прикордонник з Волині просить видати його Росії

Засуджений за держзраду і співпрацю з російськими спецслужбами 40-річний ексначальник відділу прикордонного загону на Волині Ігор Кадаєв хоче, щоб його в рамках обміну передали Росії.

Джерело: “Суспільне“, сайт державного проєкту “Хочу к своим“.

В жовтні 2024 року прикордонника Кадаєва засудили на 15 років позбавлення волі. В листопаді він написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.

Начальника відділу прикордонного загону затримали в червні 2024 року. За даними слідства, він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині, встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які охороняють кордон із Білоруссю.

В СБУ встановили, що “куратором” прикордонника був співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.

Слідство вважає, що українського прикордонника завербували, коли він проходив службу на сході України. В обмін на співпрацю прикордонника обіцяли “евакуювати” на територію Росії і влаштувати до окупаційних угруповань РФ.

Довідка: “Хочу к своим” – це проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який реалізується за підтримки ГУР, СБУ та Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Це публічний список засуджених за державну зраду і колабораційну діяльність осіб, які бажають виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі. // УП