Засуджений за розбещення малолітніх, причетний ще й до сексуального насильства – він проведе за гратами 8 років

Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 57-річного жителя Недригайлівського району, який скоїв сексуальне насильство стосовно малолітньої.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений у вересні 2019 року в м. Суми на безлюдній вулиці наздогнав 13-річну дівчину, утримував її та вчинив насильницькі дії сексуального характеру. Дівчинка кричала та кликала на допомогу, однак нападник її не відпускав. Лише коли до місця події наблизився випадковий перехожий, нападник втік.

З березня 2020 року чоловік перебуває під вартою і на даний час вже відбуває покарання за розбещення малолітніх. Тоді він приїжджав у м. Ромни, підходив до малолітніх, які гуляли на вулиці без дорослих, і заводив розмову. Обманним шляхом він відводив дівчат у безлюдне місце, де вчиняв з ними розпусні дії. Потерпілими визнано двох дівчаток, одній з яких на момент вчинення злочину було 8, а іншій 13 років.

Тоді в суді він запевняв, що в такий спосіб намагався привернути увагу суспільства та, зокрема, батьків до того, що діти довіряють незнайомим дорослим і охоче виконують всі їх прохання.

Цього разу він вину свою також не визнав, намагався переконати суд, що потерпіла його з кимось сплутала.

За вироком суду 22 березня 2023 року обвинуваченого визнано винним у сексуальному насильстві щодо малолітньої та шляхом часткового складання покарань засуджено до 8 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 153 КК України).

Сумська обласна прокуратура