Засуджують українців від імені «днр» – підозрюються так звані голова «воєнного трибуналу» та «суддя верховного суду» псевдореспубліки
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом колишнім суддям Апеляційного суду Донецької області та Донецького окружного адміністративного суду заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
За даними слідства, у 2015 році судді, залишилися на окупованій території і погодилися зайняти псевдопосади у так званому «верховному суді днр».
Перша підозрювана з 2016 року є так званою «головою воєнного трибуналу». На посаді вона бере участь у засіданнях та виступає у якості головуючого судді при розгляді справ. На одному з брифінгів «служителька Феміди» звітувала, що як мінімум шістьох українців вона відправила за ґрати на 10 років. Причина незаконного ув’язнення – нібито їхній шпіонаж на користь України.
До обов’язків іншої підозрюваної, яка стала «заступницею голови верховного суду – головою судової палати з арбітражних справ» входить розробка проєктів «цивільного та арбітражного процесуальних кодексів». Також вона проводить екзаменування претендентів на посади «суддів» у якості заступниці голови комісії.
Наразі обидві підозрювані перебувають у розшуку. Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР у місті Краматорську.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.