Затримали чоловіка, який зривав золоті прикраси з жінок у Кременчуці

Поліцейські оперативно встановили чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у пограбуванні двох кременчужанок. Йому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До поліції відділення 1 Кременчуцького відділу поліції надійшли звернення від місцевих жінок (1993 та 1974 рокі народження) про те, що їх пограбували. Кременчужанки повідомили, що невідомий чоловік зірвав у них золоті прикраси та зник з місця події.

«Працюючи відповідно до орієнтувань, оперативні працівники відділення поліції відразу встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину. Ним виявився раніше судимий 21-річний мешканець району. Поліцейськими також встановлено, що золоті прикраси чоловік реалізував у місцеві ломбарди. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — повідомив начальник відділення поліції 1 Кременчуцького відділу поліції Араік Кочкадамян.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. // Центральний