Затримали колишнього спільника луцького терориста, який маскувався під священника

Волинські поліцейські затримали спільника Кривоша у справі про розбійні напади на території області. Той з 2002-го перебував у розшуку.

Про це в інтерв’ю «Першому» розповів начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко.

Відомо, що затриманий – лучанин Богдан Іванюк.

«Так, він тривалий час був у розшуку. Кривош відбув своє покарання і поїхав, а цей ще з 2002 року «бігав». Тоді ж, у 2002-му, його оголосили в розшук. Як знайшли? Сталося це природнім шляхом: його шукали і просто встановили його місцезнаходження, поїхали і затримали», – каже Юрій Крошко.

За словами керівника поліції Волині, злочинець переховувався, маскуючись під священника. Зараз він у Луцьку, затриманий волинськими поліцейськими.

«Ховався він у Кривому Розі і був там навіть священником. До речі, затримали його незалежно від історії із заручниками. Потім виявилося, що це спільник Кривоша, вони разом скоїли розбійний напад», – зазначає Юрій Крошко.

У 2018-му про те, що Богдана Іванюка розшукують, повідомляли у ЗМІ.

«Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує громадянина Іванюка Богдана Омеляновича, 7 червня 1977 року народження, жителя обласного центру Волині. Поліція обґрунтовано підозрює вказаного громадянина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений організованою групою», – інформували у поліції.

Як відомо, у кримінальній справі, заведеній на Максима Кривоша у 2001 році, його позиціонують як організатора злочинно-організованої групи. Крім Кривоша, до злочинної банди входили ще п’ятеро чоловік, серед яких двоє – волинян, решта – уродженці Львова, Закарпатської та Вінницької областей. А саме:

Едуард Кревський (1977 року народження, уродженець села Масово Виноградівського району Закарпатської області. Мешкав у селі Буяни Луцького району. Тимчасово проживав у Луцьку на вулиці Саперів та Тарасова); Віталій Смолій (1975 року народження, уродженець села Кинашев Тульчинського району Вінницької області. Був прописаний у Луцьку. Раніше був судимий за статтею 142 ч.3 ККУ. Отримав 7 років позбавлення волі у ВТК в 1995 році); Богдан Іванюк (1977 року народження, лучанин. На момент скоєння злочину був прописаний у Луцьку по проспекту Соборності , але проживав на проспекті Волі. Раніше судимий не був. Утім, на момент скоєння злочину проти нього уже була порушена справа за статтею 186 ККУ (Грабіж), що знаходилась в провадженні слідчого СУ УБОЗ); Юрій Бугай (1955 року народження, уродженець села Машів Любомльського району. Працював директором МП «Полцемент»); Василь Чорненький (1979 року народження, уродженець та мешканець міста Львів, був прописаний на вулиці Вигоди у Львові).

Нагадаємо, лучанин Максим Кривош, який 21 липня цього року утримував заручників на Театральному майдані у Луцьку, навчався у духовній семінарії. Наразі Кривош перебуває у Львівській психіатричній лікарні, де проходить експертизу.

Також відомо, що він відмовився від послуг адвоката Сергія Тиможинського, наразі його захищає адвокатка з Луцька Євгенія Коваленко.