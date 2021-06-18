Затримали начальника відділу Львівського обласного управління ДПС – вимагав щомісячну «данину» з місцевих бізнесменів

За гроші обіцяв підприємцям не проводити перевірки стосовно порушень під час проведення касових операцій.

Щомісячний «платіж» складав 1000 гривень. Таку суму неправомірної вигоди мусили платити посадовцю за «прикриття» близько 50-ти бізнесменів, які працювали у сфері зберігання та реалізації алкогольних виробів та тютюну.

Викрили податківця оперативники стратегічних розслідувань у Львівській області. 17 червня вони з колегами-правоохоронцями затримали зловмисника після передачі останньому чергового «траншу» хабаря — 40 000 грн. Гроші передавали через один із пунктів обміну валют у Львові.

Крім цього, за результатами проведених обшуків у посадовця вилучили понад 100 тисяч доларів США готівки, походження якої перевіряється.

Наразі податківцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Національна поліція України