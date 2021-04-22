Затримані у Харкові грабіжники ломбарду причетні до восьми злочинів, – поліція

Затримані за підозрою в пограбуванні ломбарду в Харкові зловмисники причетні до низки злочинів

Група злочинців, яку затримали в Харкові 21 квітня, спеціалізувалася на пограбуванні ломбардів, повідомили Depo.Харків у Департаменті карного розшуку Національної поліції України.

Правоохоронці встановили причетність зловмисників до восьми злочинів, однак перевірка триває.

Трьом затриманим мешканцям міста та області – від 27 до 35 років. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Як повідомляв Depo.Харків, у ніч на 21 квітня троє осіб прийшли до ломбарду у Шевченківському районі поблизу станції метро «Перемога». Двоє чоловіків виламали двері та проникли до ломбарду, третій — залишився на вулиці. За словами власника ломбарду, загальна сума збитків склала близько 300 тис. грн. Затримали злодіїв при виїзді з лісної смуги в селищі Подвірки.