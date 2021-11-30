Затриманий контррозвідкою СБУ бойовик так зв. «ДНР» проведе 6 років у в’язниці

Суд визнав його винним в участі у терористичній організації.

Бойовик у 2014 році добивав поранених українських військових.

Крім того, він брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій ЗСУ у районі Донецька, Ясинуватого, Докучаєвська, Пантелеймонівки.

Також охороняв військові об’єкти, конвоював затриманих і військовополонених.

Контррозвідники затримали бойовика у жовтні цього року в одному зі столичних хостелів.

Служба безпеки України