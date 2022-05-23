Затриманий на Волині з вибухівкою росіянин, який воював на боці т.зв., «ДНР» на 5 років відправиться за ґрати

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами галузевого відділу Волинської обласної прокуратури суд визнав громадянина російської федерації винуватим у посяганні на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконному поводженні з вибуховими пристроями (ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 260, ч.1 ст. 263 КК України) і призначив йому покарання у виді 5 років та 3 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, іноземець, перебуваючи під впливом російської пропаганди та сповідуючи ідеї «руського міра», із травня 2014 до грудня 2015 року воював у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» на території України, перешкоджаючи відновленню конституційного ладу та кордонів нашої держави.

Крім того, вже в березні 2022 року росіянин повторно незаконно потрапив на територію України, де був затриманий в місті Луцьку з вибуховим пристроєм.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури