Затриманий у Вінниці молдавський дрифтер зі зброєю перебуває у міжнародному розшуку

Вінницькому дрифтеру загрожує кримінальна відповідальність – слідство розпочало досудове розслідування

18 січня в Вінниці на площі Ліверпуль та Європейській водій автомобіля Ford Fusion, двічі влаштував ризиковані маневри, наражаючи людей на небезпеку.

Автомобіль правопорушника зупинили працівники патрульної поліції в ніч на 19 січня в м. Вінниці. Під час огляду у салоні транспортного засобу вилучили зброю.

Правопорушником виявився 23-річний громадянин Республіки Молдова, який перебуває у міжнародному розшуку за вчинення хуліганства у країні походження. Наразі він доставлений у відділ поліції.

Вилучена зброя направлена на експертизу.

Слідство Вінницького районного управління поліції розпочало кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 ККУ (хуліганство). Таке правопорушення карається ув’язненням терміном до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області