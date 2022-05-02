Затримано 12 диверсантів рф, які планували дестабілізацію ситуації в Одесі на роковини трагедії 2 травня

В умовах військової агресії росії працівники ДБР постійно проводять роботу щодо виявлення представників ворожих ДРГ, колаборантів та інших злочинців, які впливають на криміногенну та оборонну ситуацію в умовах воєнного стану. Зараз особлива увага приділяється Одещині, оскільки ворог не полишає планів захоплення регіону.

Напередодні 2 травня працівники ДБР спільно зі співробітниками Нацполіції провели масштабну спецоперацію щодо виявлення організаторів та виконавців можливих диверсій та провокацій у роковини трагедії.

Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб рф дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У підсумку працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині. Також, за оперативною інформацією, затримані працювали над підбуренням одеситів до масових безпорядків.

У диверсантів працівники Бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась в приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій – 2 травня.

Слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Всіх передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.

ДБР