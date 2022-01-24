Затримано 36-річного чоловіка, який вбив знайомого та підпалив будівлю на Дніпропетровщині

Майже місяць він переховувався від органів слідства та був затриманий оперативниками в Одесі.

30 грудня о 2.30 до Нікопольського РУП надійшло повідомлення про пожежу у приватному домоволодінні в селищі Червоногригорівка Нікопольського району. Після ліквідації пожежі в літній кухні виявили останки обгорілого тіла.

Як встановили правоохоронці, 29 грудня під час вживання алкогольних напоїв між 49-річним власником будинку та його 36-річним гостем виник конфлікт. Під час бійки гість завдав потерпілому численні побої, внаслідок яких той помер на місці. В ході досудового розслідування з’ясувалося, що підозрюваний сховав тіло у підвалі, а наступного дня переніс його до літньої кухні і підпалив приміщення. Після цього зловмисник виїхав за межі області та став переховуватися від поліції.

Слідчі встановили його причетність до злочину і 22 січня оперативники Нікопольського районного управління поліції затримали підозрюваного у місті Одеса.

Цього ж дня за погодженням із прокуратурою чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП